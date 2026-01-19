UeD Flavio Ubirti illude Martina alla scelta | puntata spezzata il pubblico protesta

Nella puntata del 19 gennaio 2026 di Uomini e Donne, l’attenzione è stata rivolta alla scelta di Flavio Ubirti. La puntata, caratterizzata da momenti di tensione, ha visto il pubblico protestare per le dinamiche della trasmissione, che si sono rivelate spezzate e imprevedibili. Un episodio che ha suscitato molte discussioni tra gli spettatori, evidenziando le tensioni e le aspettative legate a questa fase del programma.

La puntata del 19 gennaio 2026 di Uomini e Donne è stata incentrata totalmente sulla scelta di Flavio Ubirti. Il tronista ha deciso di uscire dal programma con Nicole Belloni, cosa già ampiamente annunciata dalle anticipazioni, ma ci sono stati dei colpi di scena nella puntata trasmessa. Prima della scelta effettiva, infatti, c’è stato un momento in cui tutto il parterre femminile è scoppiato in lacrime a causa di una cosa accaduta. Inoltre, la redazione del talk show ha spiazzato tutti con una dichiarazione inaspettata su Flavio. Anche al momento della scelta ci sono stati degli eventi imprevisti, alcuni decisamente poco graditi dal pubblico da casa. 🔗 Leggi su Tutto.tv

UeD anticipazioni: le reazioni alla scelta di Flavio Ubirti, Gemma Galgani sofferente

Lunedì 15 dicembre sono state registrate nuove puntate di Uomini e Donne, durante le quali Flavio Ubirti ha annunciato la sua scelta. La puntata ha visto anche Gemma Galgani visibilmente sofferente, mentre i fan seguivano con attenzione le reazioni e le conseguenze di questo importante momento.

UeD anticipazioni settimana: la scelta di Flavio Ubirti, lite furiosa tra Gemma e Mario

Nelle puntate di Uomini e Donne dal 19 al 23 gennaio 2026, si assisterà alla tanto attesa scelta di Flavio Ubirti. La settimana sarà segnata anche da un acceso confronto tra Gemma e Mario, offrendo nuovi sviluppi al percorso dei protagonisti del programma.

