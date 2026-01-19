UeD anticipazioni settimana | la scelta di Flavio Ubirti lite furiosa tra Gemma e Mario

Nelle puntate di Uomini e Donne dal 19 al 23 gennaio 2026, si assisterà alla tanto attesa scelta di Flavio Ubirti. La settimana sarà segnata anche da un acceso confronto tra Gemma e Mario, offrendo nuovi sviluppi al percorso dei protagonisti del programma.

Nelle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda nella settimana che va dal 19 al 23 gennaio 2026 assisteremo finalmente alla scelta di Flavio Ubirti. Le puntate della scorsa settimana sono andate per le lunghe, ragion per cui, il momento inerente la conclusione del percorso del tronista è slittato a questa settimana. Sempre in tema di Trono Classico, poi, ci saranno dei momenti molto difficili per Sara Gaudenzi, mentre per Cristiana Anania arriverà un colpo di scena. Al Trono Over, invece, ci sarà una lite molto accesa tra Gemma Galgani e Mario Lenti, ma non solo questo. La scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne: dettagli e reazioni. 🔗 Leggi su Tutto.tv

UeD anticipazioni: le reazioni alla scelta di Flavio Ubirti, Gemma Galgani sofferente

Lunedì 15 dicembre sono state registrate nuove puntate di Uomini e Donne, durante le quali Flavio Ubirti ha annunciato la sua scelta. La puntata ha visto anche Gemma Galgani visibilmente sofferente, mentre i fan seguivano con attenzione le reazioni e le conseguenze di questo importante momento.

UeD anticipazioni settimana: Gemma Galgani si sente male, Flavio e Ciro spariti

Le anticipazioni di Uomini e Donne per la settimana dal 15 al 19 dicembre svelano momenti intensi al Trono Over, con Gemma Galgani che si sente male e l'assenza di Flavio e Ciro, creando suspense e attesa tra i fan del programma.

