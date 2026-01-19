Ue | impegno leader per evitare i dazi

Le recenti consultazioni tra i leader europei evidenziano l’impegno comune a evitare l’introduzione di dazi commerciali con gli Stati Uniti. L’obiettivo è mantenere un dialogo aperto, prevenire tensioni e proteggere gli interessi delle imprese e dei cittadini di entrambe le sponde dell’Atlantico. Questa strategia mira a preservare la stabilità economica e a favorire un rapporto commerciale equilibrato tra Europa e USA.

13.36 "Sono in corso intense consultazioni tra i leader europei ed è chiaro che la priorità è non far precipitare la situazione,impegnarsi con gli Usa, ed evitare i dazi, perchè danneggerebbero le imprese e i cittadini su entrambe le sponde dell'Atlantico". A riferirlo un portavoce della Commissione europea. "Se i dazi saranno applicati l'Ue ha strumenti a sua disposizione per rispondere",ha aggiunto,precisando che in certe situazioni "la leadership si esprime con la responsabilità".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Recentemente, i leader dei principali gruppi politici del Parlamento Europeo, tra cui Manfred Weber, Iratxe Garcia Pérez e Valérie Hayer, hanno richiesto la sospensione dell’accordo tra Ue e Stati Uniti sui dazi. Questa richiesta riflette le tensioni crescenti e la volontà di rivedere gli accordi commerciali in un contesto di discussioni e negoziazioni tra le parti.

