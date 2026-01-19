Ue | impegno leader per evitare i dazi

Le recenti consultazioni tra i leader europei evidenziano l’impegno comune a evitare l’introduzione di dazi commerciali con gli Stati Uniti. L’obiettivo è mantenere un dialogo aperto, prevenire tensioni e proteggere gli interessi delle imprese e dei cittadini di entrambe le sponde dell’Atlantico. Questa strategia mira a preservare la stabilità economica e a favorire un rapporto commerciale equilibrato tra Europa e USA.

13.36 "Sono in corso intense consultazioni tra i leader europei ed è chiaro che la priorità è non far precipitare la situazione,impegnarsi con gli Usa, ed evitare i dazi, perchè danneggerebbero le imprese e i cittadini su entrambe le sponde dell'Atlantico". A riferirlo un portavoce della Commissione europea. "Se i dazi saranno applicati l'Ue ha strumenti a sua disposizione per rispondere",ha aggiunto,precisando che in certe situazioni "la leadership si esprime con la responsabilità".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Tre partiti Ue:stop accordo dazi Usa-Ue

Recentemente, i leader dei principali gruppi politici del Parlamento Europeo, tra cui Manfred Weber, Iratxe Garcia Pérez e Valérie Hayer, hanno richiesto la sospensione dell’accordo tra Ue e Stati Uniti sui dazi. Questa richiesta riflette le tensioni crescenti e la volontà di rivedere gli accordi commerciali in un contesto di discussioni e negoziazioni tra le parti.

Leggi anche: Trump, nuovo schiaffo ai leader Ue: confusi. L'attacco a Zelensky: «È come Barnum, un piazzista». Il leader ucraino è da Meloni

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Impegno Ue con Usa su Groenlandia continua a tutti i livelli - portavoce Ue - L’impegno dell’Unione europea con gli Stati Uniti sulla Groenlandia prosegue "a tutti i livelli" dopo la minaccia del presidente americano Donald Trump di imporre ... it.investing.com

What NOT to DO as a Young Entrepreneur

#DanielaFumarola: “Ci ha lasciato ieri Mario Petitto, storico leader della Slp-Cisl, sindacalista instancabile e autorevole che ha unito visione, concretezza, competenza in decenni di impegno al servizio delle lavoratrici e dei lavoratori di Poste. Con determinazi x.com

EverDriven, leader statunitense nel trasporto alternativo per studenti, ha annunciato la nomina di Michael Signer come nuovo Chief Policy and Legal Officer. Con un profilo che unisce competenze giuridiche, strategia normativa e impegno civico, Signer guider facebook