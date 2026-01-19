Ucraina Zelensky | Lavoriamo alla pace ma la Russia non vuole la diplomazia
Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che sono in corso iniziative per trovare una soluzione diplomatica al conflitto con la Russia. Dopo i colloqui tra Stati Uniti e Ucraina a Miami, Zelensky ha sottolineato che si stanno preparando i documenti necessari per porre fine alla guerra, evidenziando però che, secondo lui, la Russia non è interessata a un percorso di pace attraverso la diplomazia.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che “sono in corso i lavori sui documenti necessari per porre fine alla guerra” con la Russia dopo i colloqui tra Stati Uniti e Ucraina tenutisi a Miami durante il fine settimana. In un video messaggio, Zelensky ha affermato che si sono svolti “diversi round” di colloqui. Se i funzionari americani approveranno le proposte, gli Stati Uniti e l’Ucraina potrebbero firmare i documenti la prossima settimana al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera. “Se i russi volessero davvero porre fine alla guerra, si concentrerebbero sulla diplomazia, non sui missili, sui blackout e persino sui tentativi di danneggiare le nostre centrali nucleari”, ha affermato Zelensky nel suo discorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Zelensky tuona contro Trump: "Vuole che l'Ucraina si ritiri dal Donbass ma non la Russia"
Le tensioni tra Ucraina, Russia e Stati Uniti si intensificano, con Zelensky che critica le politiche di Trump. Il presidente ucraino esprime scetticismo riguardo agli sforzi di pace e si confronta con le posizioni degli altri attori coinvolti nel conflitto del Donbass. La situazione rimane complessa e in evoluzione, alimentando preoccupazioni a livello internazionale.
Zelensky tuona contro Trump: "Vuole che l'Ucraina si ritiri dal Donbass ma non la Russia"
Le tensioni tra Ucraina, Stati Uniti e Russia si intensificano mentre Zelensky esprime critiche nei confronti di Trump, accusandolo di favorire il ritiro ucraino dal Donbass senza chiedere lo stesso alla Russia. La situazione rimane complessa e incerta, con le parti che cercano di trovare una soluzione in un contesto di crescente pressione internazionale.
