Ucraina | Umerov ' proseguiamo discussioni sulla proposta di pace a Davos'

Durante il Forum di Davos, i rappresentanti ucraini e statunitensi continueranno le conversazioni sulla proposta di pace per l’Ucraina. L’obiettivo è approfondire le modalità di un possibile accordo che possa contribuire a stabilizzare la regione. Le discussioni si svolgono in un contesto di dialogo internazionale volto a favorire soluzioni diplomatiche e a promuovere la stabilità a livello globale.

Kiev, 19 gen. (Adnkronos) - I funzionari ucraini e statunitensi proseguiranno le discussioni sulla proposta di pace durante il Forum economico mondiale di Davos. Lo ha reso noto il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale ucraina Rustem Umerov. Il vertice annuale del World Economic Forum si terrà in Svizzera dal 19 al 23 gennaio, durante il quale Ucraina e Stati Uniti dovrebbero un accordo economico. Umerov ha riferito di aver trascorso assieme al altri alti funzionari ucraini due giorni negli Stati Uniti per tenere consultazioni con le loro controparti americane, tra cui l'inviato speciale Steve Witkoff, il genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump Jared Kushner, il segretario dell'esercito degli Stati Uniti Dan Driscoll e il membro dello staff della Casa Bianca Josh Gruenbaum. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ucraina: Kiev, Umerov nuovo capo delegazione in colloqui per pace

Ucraina: Kiev ha annunciato la nomina di Umerov come nuovo capo della delegazione nei negoziati di pace. Il presidente Zelensky ha approvato ufficialmente la composizione della delegazione, che parteciperà a colloqui con gli Stati Uniti, altri partner internazionali e la Russia, con l’obiettivo di perseguire una soluzione giusta e duratura al conflitto in corso. La modifica rappresenta un passo importante nel processo diplomatico ucraino.

