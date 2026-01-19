Ucraina | Salvini ' convinto che sia l' ultimo decreto armi'
Salvini ha dichiarato che si tratta dell'ultimo decreto relativo all'invio di armi in Ucraina. Secondo il leader della Lega, grazie agli aiuti strategici, logistici, umanitari e sanitari, si evita di affrontare il tema dell'invio di armamenti, missili o truppe. La discussione si concentra su supporti più ampi e meno direttamente legati al conflitto militare.
Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Grazie alla Lega e al governo si parla di aiuti strategici, logistici, umanitari, sanitari e si lascia sullo sfondo il tema della guerra e di armi da guerra, di missili, di carri armati, neanche meno di truppe da inviare. Cogliamo lo spiraglio di pace che, grazie a Trump in questo caso, bisogna dirlo, si è aperto fra Russia e Ucraina. Quindi conto che non ci sia più necessità di mandare armi". Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102.5 parlando di Ucraina. Quello votato sarà l'ultimo decreto per l'invio di armi? "Ne sono convinto, credo che ci siano elementi sufficienti per dirlo", ha detto il vice premier. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Ucraina: Salvini, 'grazie alla Lega decreto non semplicemente su armi'
Leggi anche: Ucraina, Salvini: il prossimo non sarà un semplice decreto sulle armi
Ucraina: Salvini, 'convinto che sia l'ultimo decreto armi' - "Grazie alla Lega e al governo si parla di aiuti strategici, logistici, umanitari, sanitari e si lascia sullo sfondo il tema della guerra e di armi da guerra, di missili, di ... iltempo.it
LaPresse. . "Fine della guerra in Ucraina nei prossimi mesi". La previsione di Matteo Salvini da Milano. A margine di un sopralluogo alle case Aler, il vicepremier ha analizzato lo scenario internazionale: "Con i fronti aperti tra Venezuela, Iran, Groenlandia e il ti - facebook.com facebook
UCRAINA | Sulla risoluzione su Kiev il segnale dei 'vannacciani'. E Salvini punta sulla sicurezza #ANSA x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.