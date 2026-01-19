Ucraina | Salvini ' convinto che sia l' ultimo decreto armi'

Salvini ha dichiarato che si tratta dell'ultimo decreto relativo all'invio di armi in Ucraina. Secondo il leader della Lega, grazie agli aiuti strategici, logistici, umanitari e sanitari, si evita di affrontare il tema dell'invio di armamenti, missili o truppe. La discussione si concentra su supporti più ampi e meno direttamente legati al conflitto militare.

Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Grazie alla Lega e al governo si parla di aiuti strategici, logistici, umanitari, sanitari e si lascia sullo sfondo il tema della guerra e di armi da guerra, di missili, di carri armati, neanche meno di truppe da inviare. Cogliamo lo spiraglio di pace che, grazie a Trump in questo caso, bisogna dirlo, si è aperto fra Russia e Ucraina. Quindi conto che non ci sia più necessità di mandare armi". Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102.5 parlando di Ucraina. Quello votato sarà l'ultimo decreto per l'invio di armi? "Ne sono convinto, credo che ci siano elementi sufficienti per dirlo", ha detto il vice premier. 🔗 Leggi su Iltempo.it

