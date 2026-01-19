Ucraina questa sconosciuta Solo un italiano su tre sa collocarla sulla mappa – Il sondaggio

A quasi quattro anni dall'invasione russa, l’Ucraina rimane un paese poco conosciuto per molti italiani. Secondo un sondaggio, solo una parte della popolazione riesce a collocarla correttamente sulla mappa. La vicenda, pur non occupando più le prime pagine dei giornali, continua ad avere implicazioni geopolitiche e umanitarie di grande rilievo. Conoscere meglio questa nazione è importante per comprendere il contesto attuale e le sfide future.

A quasi quattro anni dall’invasione su larga scala dell’ Ucraina lanciata da Vladimir Putin, il tema sembra essere uscito dai riflettori mediatici. Colpa degli altri fronti mondiali che sembrano accumularsi a ritmo sempre più spaventoso, tra rivolte, dittatori e «colpi di testa» (americani): Iran, Venezuela, Groenlandia . Fatto sta che il Paese di Volodymyr Zelensky resta di fatto semi-sconosciuto agli italiani, il cui governo pure continua a sostenerlo politicamente e militarmente. Secondo un’analisi di Youtrend, infatti, soltanto uno su tre (il 34% ) è in grado di collocare correttamente l’Ucraina sulla mappa.🔗 Leggi su Open.online

Ucraina, Youtrend: un solo italiano su 3 sa dove è localizzata

Secondo YouTrend, solo un italiano su tre sa dove si trovi l’Ucraina, evidenziando l’importanza di una maggiore consapevolezza geografica. Questa situazione sottolinea come l’educazione e l’informazione siano fondamentali per comprendere meglio i contesti internazionali, che influenzano il presente e il futuro dell’Europa. Migliorare la conoscenza del mondo contribuisce a una società più informata e consapevole delle sfide globali.

Sondaggio in Ucraina: oggi a Zelensky andrebbe solo un voto su cinque

Un recente sondaggio in Ucraina rivela un calo di consensi per Zelensky, con solo un voto su cinque a suo favore. Rispondendo a Donald Trump, Zelensky ha affermato di essere «sempre pronto» a nuove elezioni nel Paese, evidenziando la sua disponibilità nonostante il calo di popolarità.

