Mosca ha comunicato di aver conquistato due città nel Donetsk, nell’Est e nel Sud dell’Ucraina, nelle ultime 24 ore. La notizia ha suscitato reazioni da parte di Kiev, che continua a monitorare la situazione nella regione. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con implicazioni per la stabilità dell’area e le relazioni internazionali.

La Russia ha annunciato di aver preso il controllo di due comunità nell’Est e nel Sud dell’ Ucraina nel corso delle ultime 24 ore. Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo, le truppe di Mosca avrebbero “liberato” l’insediamento di Novopavlovka, nella regione del Donetsk, e quello di Pavlovka, nella regione di Zaporozhye, nell’ambito di quella che il Cremlino continua a definire “operazione militare speciale”. Nel comunicato ufficiale, il ministero sostiene che l’avanzata sarebbe avvenuta grazie ad “operazioni decisive” condotte dai gruppi tattici russi impegnati sui due fronti. Contestualmente, Mosca ha diffuso un nuovo bilancio delle presunte perdite ucraine, parlando di circa 1. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

