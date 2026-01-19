Ucraina | Kiev ' in corso battaglia estenuante a Pokrovsk'

Nelle ultime ore, le truppe ucraine e russe si sono scontrate nelle vicinanze di Pokrovsk, in Ucraina. Il comandante ucraino Oleksandr Syrsky ha confermato che la situazione rimane complessa e che le operazioni militari sono caratterizzate da una battaglia prolungata. La dinamica degli scontri evidenzia la delicatezza del conflitto nella regione e la continua escalation delle tensioni sul terreno.

Kiev, 19 gen. (Adnkronos) - Gli scontri in direzione di Pokrovsk proseguono. Lo ha dichiarato il comandante ucraino in capo Oleksandr Syrsky, aggiungendo che la situazione operativa resta difficile e che è in corso "una battaglia estenuante". Secondo Syrsky, nella zona si verificano ogni giorno circa 50 scontri armati, mentre le truppe russe cercano di aumentare la pressione sulle posizioni ucraine a Pokrovsk e Myrnohrad. "Stanno impiegando riserve a Pokrovsk, cercando opportunità per sfondare le nostre difese sia attraverso sporadici assalti massicci sia attraverso avanzate nascoste di piccoli gruppi di fanteria", ha detto Syrsky.

Ucraina in crisi, i russi approfittano della nebbia per entrare a Pokrovsk

Ucraina, blackout nelle regioni occupate: droni di Kiev colpiscono Zaporizhzhia e Kherson. Mosca tenta di censurare le immagini facebook

Guerra Ucraina - Russia, le news. Sindaco di Kiev: “Niente corrente, scuole chiuse fino a febbraio” x.com

