Ucraina attacco notturno con droni a Odessa
Nella notte, Odessa è stata colpita da un attacco con droni, secondo quanto riferito dal Servizio di Emergenza ucraino. Al momento, si segnala almeno una persona ferita. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando l’impatto dell’incidente sulla sicurezza locale.
(LaPresse) – Il Servizio di Emergenza ucraino ha dichiarato che almeno una persona è rimasta ferita a seguito di un attacco con droni avvenuto durante la notte a Odessa. Secondo le autorità locali, i droni hanno causato danni a infrastrutture energetiche, gasistiche e civili. Due appartamenti di un edificio residenziale sono stati danneggiati, così come diversi veicoli che si trovavano nelle vicinanze al momento dell’attacco. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Massiccio attacco notturno russo sull’Ucraina: missili, droni e infrastrutture danneggiate
Leggi anche: Ucraina, raid russo con droni su Odessa: due morti
Ucraina, attacco notturno con droni a Odessa - Il Servizio di Emergenza ucraino ha dichiarato che almeno una persona è rimasta ferita a seguito di un attacco con droni ... stream24.ilsole24ore.com
Ucraina, la Russia lancia un massiccio attacco notturno su Odessa
Mosca attacca le infrastrutture a Kryvyi Rih, 45.000 senza elettricità Le forze armate russe hanno effettuato un attacco notturno con droni alle infrastrutture di Kryvyi Rih, in Ucraina. Come riporta il Kyiv Independent, circa 45.000 residenti sono rimasti senza corr - facebook.com facebook
UNICEF: Ucraina, tre bambini feriti negli attacchi notturni del 9 gennaio - x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.