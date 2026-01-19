Ucraina attacco notturno con droni a Odessa

Nella notte, Odessa è stata colpita da un attacco con droni, secondo quanto riferito dal Servizio di Emergenza ucraino. Al momento, si segnala almeno una persona ferita. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando l’impatto dell’incidente sulla sicurezza locale.

(LaPresse) – Il Servizio di Emergenza ucraino ha dichiarato che almeno una persona è rimasta ferita a seguito di un attacco con droni avvenuto durante la notte a Odessa. Secondo le autorità locali, i droni hanno causato danni a infrastrutture energetiche, gasistiche e civili. Due appartamenti di un edificio residenziale sono stati danneggiati, così come diversi veicoli che si trovavano nelle vicinanze al momento dell'attacco.

