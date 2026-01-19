Ucciso in strada disposta l?autopsia Indagini a 360° per trovare il killer

Nella zona di Carrassi a Bari, si è verificato un grave episodio di violenza con un uomo trovato morto in strada. Le autorità hanno disposto un’autopsia e stanno conducendo indagini approfondite per identificare il responsabile. L’evento ha generato grande preoccupazione tra i residenti, mentre le forze dell’ordine lavorano per fare luce sui dettagli di quanto accaduto.

Il quartiere Carrassi di Bari resta sotto choc dopo il drammatico accoltellamento avvenuto sabato pomeriggio in via Montegrappa. Vittima Amleto Magellano, 39 anni, operaio residente nella zona. La Procura di Bari ha disposto l'autopsia per risalire alla dinamica dei fatti e per accertare le cause della morte di Magellano,. Ad eseguire gli accertamenti sarà il professore Biagio Solarino dell'istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari a cui il magistrato, Cristina De Tommasi che coordina le indagini dei carabinieri, ha conferito l'incarico. Gli esami saranno forse svolti martedì prossimo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Ucciso da un cinghiale, disposta l’autopsia

Una tragedia ha colpito la comunità di Frosinone con la morte di Luigi Rotondo, 74 anni, avvenuta ieri durante una battuta di caccia tra Valle Maio e Sant’Andrea. Ucciso da un cinghiale, la sua scomparsa ha suscitato grande dolore e sconcerto. È stata disposta un’autopsia per chiarire le cause esatte dell’incidente. La vicenda ha portato alla luce le insidie di attività venatorie in aree naturali.

Incidente mortale a Bari, le indagini: disposta autopsia sui corpi di Andrea e Davide

La Procura di Bari ha disposto l’autopsia sui corpi di Andrea Liddi e Davide Capuozzo, rispettivamente di 18 e 17 anni, deceduti in un incidente avvenuto domenica mattina in una complanare di Mungivacca. Le indagini mirano a chiarire le cause dell’incidente che ha coinvolto i due giovani alla periferia della città.

