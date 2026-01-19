Uccisione dell' orsa Amarena | perché il processo rischia di bloccarsi
Il processo relativo alla morte dell'orsa Amarena, animale simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo, continua a essere rinviato. La vicenda, avvenuta nell’estate del 2023, solleva questioni sulla tutela della fauna selvatica e sulla gestione delle responsabilità. Il prolungarsi delle procedure potrebbe compromettere l’esito giudiziario e la possibilità di fare chiarezza sui fatti.
Slitta ancora il processo per la morte dell'orsa Amarena, il mammifero simbolo del Parco nazionale d'Abruzzo che venne ucciso nell'estate del 2023. Un vizio procedurale ha sancito la nullità del decreto di citazione in giudizio, rinviando di fatto l'apertura del procedimento nei confronti di.
Inizia il processo per l’uccisione dell’orsa Amarena: la Lega Antivivisezione ammessa come parte civileIl 31 agosto 2023, l’orsa Amarena, simbolo del Parco nazionale d’Abruzzo, è stata uccisa con un colpo di fucile.
Stop al processo per l’uccisione dell’orsa Amarena, udienza rinviata per nullità: le associazioni chiedono giustiziaL'udienza nel procedimento riguardante l'uccisione dell'orsa Amarena è stata rinviata per nullità, con la conseguente ripresa del processo da zero.
Si è conclusa con un rinvio per nullità procedurale quella che avrebbe dovuto essere la prima udienza dibattimentale del processo per l'uccisione dell'orsa Amarena
NEWS - Uccisione dell'orsa Amarena, nuovo rinvio del processo, l'on. Brambilla: "Atteso anche troppo, il dibattito abbia inizio quanto prima"
