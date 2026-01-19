Uccisa Anguillaramarito non parla a Pm

Il marito di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara e ritrovata ieri sepolta in un terreno di sua proprietà, non ha risposto alle domande del pubblico ministero durante l'interrogatorio. La donna, 41 anni, era scomparsa l’8 gennaio scorso. La situazione resta sotto inchiesta, mentre le autorità continuano a raccogliere elementi per fare chiarezza sui fatti.

16.30 Il marito di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara (RM) scomparsa l' 8 gennaio e trovata seppellita ieri in un terreno di proprietà dell'uomo, non ha risposto al Pm nell'interrogatorio. E' accusato di omicidio volontario aggravato: avrebbe ucciso la moglie, dalla quale si stava separando, per poi nascondere il corpo. L'avrebbe uccisa in casa. Si cerca l'arma del delitto. Stamattina, nelle due sedi del liceo che la donna aveva frequentato,un "minuto di rumore".E' stata invece annullata la fiaccolata a Anguillara Sabazia.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Uccisa Anguillara, stasera fiaccolata

Si svolge questa sera una fiaccolata a Anguillara, in memoria di Federica Torzullo, scomparsa l’8 gennaio e ritrovata ieri in un terreno di proprietà del marito. È la prima notte che l’uomo si trova in cella, sotto stretta sorveglianza, mentre le indagini continuano a chiarire le circostanze della vicenda. La manifestazione vuole ricordare la vittima e riflettere sul caso ancora aperto.

