Uccisa Anguillara stasera fiaccolata

Si svolge questa sera una fiaccolata a Anguillara, in memoria di Federica Torzullo, scomparsa l’8 gennaio e ritrovata ieri in un terreno di proprietà del marito. È la prima notte che l’uomo si trova in cella, sotto stretta sorveglianza, mentre le indagini continuano a chiarire le circostanze della vicenda. La manifestazione vuole ricordare la vittima e riflettere sul caso ancora aperto.

11.10 Prima notte in cella, guardato a vista, per il marito di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara (RM) scomparsa l' 8 gennaio e trovata seppellita ieri in un terreno di proprietà dell'uomo. Lui è accusato di omicidio volontario aggravato: avrebbe ucciso la moglie, dalla quale si stava separando, per poi nascondere il corpo. Stamattina, nelle due sedi del liceo che la donna aveva frequentato, un "minuto di rumore". In serata una fiaccolata ad Anguillara Sabazia.

