Ubriaco in stazione arrestato per resistenza

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri di Isola del Cantone per resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è avvenuto in seguito a un episodio in stazione, dove l’individuo si trovava in stato di alterazione dovuto all’alcool. L’arresto si è reso necessario per garantire la sicurezza pubblica e il regolare svolgimento delle attività.

Fara In Sabina | Montelibretti. In sala d’attesa in stazione con un coltello in mano, reagisce al tentativo di disarmarlo dei Carabinieri. Arrestato per violenza, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale

A Fara in Sabina, nel comune di Montelibretti, un uomo è stato arrestato dai Carabinieri durante un intervento presso la stazione. In sala d’attesa, ha reagito con violenza a un tentativo di disarmo, impugnando un coltello. L’arresto è stato effettuato per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’episodio rappresenta un intervento di routine che si è concluso con l’arresto dell’individuo.

