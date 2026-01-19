Tuttosport – la formula che ha convinto il Leeds il comunicato

Tuttosport conferma l’acquisto di Jack Harrison da parte della Fiorentina, annunciato ufficialmente. La notizia ha suscitato reazioni sui social, mentre si approfondiscono i dettagli della trattativa. La scelta del club toscano si inserisce nel percorso di rafforzamento della rosa in vista delle prossime competizioni. Restano da seguire gli sviluppi e le eventuali dichiarazioni ufficiali che chiariranno le motivazioni di questa operazione.

2026-01-19 14:21:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto di Jack Harrison. L’esterno inglese classe ’96 arriva in prestito dal Leeds con diritto di riscatto fissato intorno agli 8 milioni di euro e sarà a disposizione, con la maglia numero 17, per la prossima partita al Franchi sabato contro il Cagliari. Si tratta del terzo acquisto viola in questa sessione di mercato dopo Solomon e Brescianini. Intanto la squadra agli ordini di Paolo Vanoli è tornata già oggi ad allenarsi dopo la vittoria ottenuta ieri a Bologna, dedicata al presidente Rocco Commisso scomparso nella notte tra venerdì e sabato scorsi all’età di 76 anni, i cui funerali si terranno mercoledì alle 16 (ora italiana) a New York. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

