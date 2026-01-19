Tutti i bonus del 2026

Nel 2026 sono attivi numerosi bonus che coprono vari ambiti, tra cui ristrutturazioni, elettrodomestici, libri, servizi psicologici e bollette di luce e gas. Queste agevolazioni comprendono conferme di bonus già esistenti e nuove opportunità, offrendo supporto alle famiglie e ai cittadini in diverse esigenze quotidiane. Una panoramica completa aiuta a conoscere le possibilità di risparmio e benefici disponibili quest’anno.

Dall'energia allo psicologo, tutti i bonus 2026. Addio al superbonus e al bonus per lo sport

Nel 2026, alcune agevolazioni fiscali vengono eliminate, come il superbonus e il bonus per lo sport. Tuttavia, permangono ancora diverse opportunità, tra cui i bonus legati all'energia, il sostegno per il supporto psicologico e la carta acquisti. È importante conoscere le novità per pianificare al meglio le proprie finanze e usufruire delle risorse disponibili.

