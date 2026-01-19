tutte le intese siglate tra italia e corea del sud su commercio semiconduttori cultura e piano mattei

Italia e Corea del Sud hanno firmato accordi che consolidano la collaborazione in settori chiave come commercio, semiconduttori, cultura e il piano Mattei. Questi accordi mirano a rafforzare i legami economici e diplomatici, promuovendo la cooperazione su innovazione, sicurezza e sfide globali condivise. La partnership tra i due Paesi si configura come un elemento strategico per lo sviluppo sostenibile e la crescita reciproca.

Italia e Corea del Sud rafforzano la loro partnership e rilanciano la cooperazione bilaterale su economia, sicurezza, tecnologia e grandi sfide globali. E’ quanto si legge Dichiarazione congiunta adottata al termine dell’incontro a Seul tra il presidente della Repubblica di Corea Lee Jae-Myung e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel documento, i due leader esprimono la volontà di “rafforzare ulteriormente la cooperazione in corso, sia a livello bilaterale sia nei fori multilaterali, al fine di contribuire in modo proattivo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e di affrontare le sfide globali”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Leggi anche: "L'Italia farà da ponte tra l'Ue e l'Africa". Meloni e la strategia del Piano Mattei

Piano Mattei, le imprese fanno rotta sull?Africa «Il Sud è porta d?accesso»

Il Piano Mattei punta sull’Africa come porta d’accesso al Sud del mondo, con un focus su investimenti e collaborazioni strategiche. Con 13 progetti approvati da Cdp e altri in fase di sviluppo, e cofinanziamenti della Banca Mondiale nel settore energetico, le imprese italiane rafforzano la presenza nel continente africano, favorendo crescita e sviluppo sostenibile.

