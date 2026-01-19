Tumori | mortalità in calo nel 2026 ma attenzione a pancreas e polmoni L’ultima ricerca Unibo
Secondo le previsioni dell’Università di Bologna, nel 2026 si prevede un calo dei tassi di mortalità per tumori nell’Unione europea. Tuttavia, resta importante monitorare con attenzione i casi di tumore al pancreas e ai polmoni, che continuano a rappresentare sfide significative. Questi dati evidenziano i progressi nelle diagnosi e nelle terapie, ma sottolineano anche la necessità di attenzione specifica su alcune tipologie di tumore.
Bologna, 19 gennaio 2025 – Tassi di mortalità in calo sul fronte dei tumori nei Paesi dell’Unione europea secondo le previsioni per l’anno in corso. In discesa più per gli uomini che per le donne. Nel 2026 nell’Unione europea si registreranno circa 1.230.000 decessi per tumore, con un tasso di mortalità di 114 per 100.000 uomini (-7,8% rispetto al 2020-2022) e di 74,7 per 100.000 donne (-5,9%). Previsioni positive, in particolare per il tumore del polmone nelle donne, con tassi di mortalità che si stabilizzeranno intorno a 12,5 decessi per 100.000 (-5% rispetto al 2020-2022). L’Università di Bologna fra i tre Atenei italiani che hanno partecipato alla ricerca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Calo mortalità tumori, l'Italia è prima in Europa
Tumori, report stime 2026: tassi mortalità e previsioni
Secondo le stime per il 2026, nell’Unione europea si prevede circa 1.230.000 decessi causati da tumori, con un tasso di mortalità pari a 114 per 100.000 abitanti. Questi dati evidenziano l’importanza di continuare a investire in prevenzione, diagnosi precoce e trattamenti efficaci per ridurre l’impatto di queste patologie sulla popolazione.
Tasso di mortalità dei tumori: i numeri x.com
Tumori, mortalità in calo. Previsioni positive per il cancro al polmone nelle donne Lo studio è stato coordinato dall'Università Statale di Milano in collaborazione con l'Università di Bologna e l’Università di Parma sostenuto da Fondazione Airc #RicercaOncolog - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.