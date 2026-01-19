Tubabulure | l’arte si esplora sin da bebé

Dal 24 gennaio al 22 marzo, il Museo in erba di Lugano presenta Tubabulure, un progetto realizzato dallo Studio BehaghelFoiny. Pensato per i più piccoli, l’installazione offre un ambiente dedicato all’esplorazione sensoriale e creativa dei bebè, inserendosi nello spazio gioco del museo. Un’occasione per avvicinare i bambini all’arte in un contesto pensato appositamente per il loro sviluppo e curiosità.

Dal 24 gennaio al 22 marzo il Museo in erba di Lugano ospita Tubabulure, progetto realizzato dallo Studio BehaghelFoiny, dedicato ai bebè e installato nello spazio gioco del museo. Genitori e bambini possono così vivere un’esperienza unica di scoperta e condivisione, con la consapevolezza che l’arte ha un’importanza fondamentale fin dalla primissima infanzia, perché favorisce lo sviluppo cognitivo dei bambini: esplorare e giocare, con forme e colori, attiva il potenziale creativo dei più piccoli. Il Centre Pompidou di Parigi e mille formes di Clermont-Ferrand hanno creato dal 2018, in collaborazione con artisti e designer, una serie di dispositivi Station bébé Mobile, destinati ai bimbi da 0 a 2 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

