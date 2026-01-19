trump teme caos ed escalation in iran per questo esita

Trump mostra prudenza nei confronti dell’Iran, temendo un possibile caos e un’escalation di tensioni. Alla Casa Bianca, i vertici della CIA e del Pentagono hanno sottolineato che un intervento militare di ampia portata potrebbe non riuscire a disgregare efficacemente il sistema di potere della Repubblica islamica. Questa analisi contribuisce a spiegare l’esitazione dell’ex presidente nel decidere un’azione militare.

Alla Casa Bianca è stato chiarito dai vertici di Central Intelligence Agency e Pentagono che un intervento militare di vasta portata contro l’Iran difficilmente produrrebbe l’effetto di disarticolare il sistema di potere della Repubblica islamica. Al contrario, un’azione armata su larga scala rischierebbe di innescare una spirale di instabilità regionale, con conseguenze difficilmente controllabili. È proprio questo scenario, condiviso dagli altri apparati di sicurezza statunitensi e partner mediorientali, ad aver rallentato le decisioni di Donald Trump, frenato dal timore che un’operazione diretta possa precipitare l’Iran in un caos ancora più profondo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

