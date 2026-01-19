trump tells norway he no longer feels obligation to think only of peace

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha scritto al primo ministro norvegese comunicando che non si sente più obbligato a considerare esclusivamente la pace nelle sue decisioni. Questa dichiarazione segna un cambiamento nel suo approccio, suscitando attenzione sulle future relazioni internazionali e sulla politica estera degli Stati Uniti. L’intera comunicazione evidenzia un'evoluzione nel modo di percepire gli impegni diplomatici e strategici del governo americano.

PARISOSLO, Jan 19 (Reuters) - U.S. President Donald Trump has told Norway’s prime minister in a letter that he no longer feels obligated “to think purely of Peace” because he had not been awarded the Nobel Peace Prize, and he repeated his demand for control of Greenland. The letter, seen by Reuters, came in response to a brief message to Trump from Norway’s Prime Minister Jonas Gahr Stoere and Finnish President Alexander Stubb opposing his decision to impose tariffs on European allies over their refusal to let the U.S. take control of Greenland, Stoere said in a statement. Stoere said he had repeatedly told Trump that the Norwegian Nobel Committee, which awards the peace prize, is independent and that Norway’s government has no control over it. 🔗 Leggi su Internazionale.it

US oversight of Venezuela may last years, Trump tells NYT

L'attenzione internazionale sulla supervisione degli Stati Uniti in Venezuela potrebbe protrarsi per diversi anni, secondo quanto dichiarato dall'ex presidente Donald Trump al New York Times. La questione riguarda la gestione delle politiche e delle relazioni diplomatiche tra i due paesi, evidenziando l'incertezza che caratterizza questa fase di monitoraggio e intervento. È un tema che coinvolge aspetti strategici e politici di lunga durata, con ripercussioni sulla stabilità regionale e internazionale.

US will take ‘very strong action’ if Iran hangs protesters, Trump tells CBS News

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti adotteranno “azioni molto forti” qualora il governo iraniano proceda con le esecuzioni di manifestanti. Questa affermazione evidenzia la preoccupazione internazionale per la situazione in Iran e il possibile intervento degli Stati Uniti in risposta a eventuali violazioni dei diritti umani. La questione rimane di grande attenzione a livello globale, con implicazioni politiche e diplomatiche significative.

