Trump ha invitato Vladimir Putin a fare parte del Board of Peace

Donald Trump ha esteso un invito a Vladimir Putin a entrare a far parte del Board of Peace, un organismo internazionale promosso dagli Stati Uniti e presieduto dall’ex presidente. Il comitato si occupa della gestione della ricostruzione e della fase di transizione nella Striscia di Gaza. La proposta ha suscitato attenzione nel contesto delle relazioni internazionali e delle iniziative di stabilizzazione nella regione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invitato il presidente argentino Javier Milei a entrare a far parte del Gaza Board of Peace come membro fondatore. Milei ha accettato ringraziando Trump e affermando che l’Argentina “sosterrà i Paesi che combatt - facebook.com facebook

Haaretz: #Trump ha invitato #Erdogan a entrare nel Board of Peace per #Gaza x.com

