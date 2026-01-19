trump ha collegato le minacce alle groenlandia al suo mancato nobel per la pace

In un messaggio al primo ministro della Norvegia, Trump ha collegato le recenti minacce riguardanti la Groenlandia al suo mancato premio Nobel per la Pace. L'intervento ha attirato l'attenzione sulla relazione tra questioni geopolitiche e riconoscimenti internazionali, evidenziando come le dinamiche diplomatiche possano influenzare anche le percezioni pubbliche e le decisioni politiche.

Domenica Donald Trump ha inviato un messaggio al primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre in cui ha collegato la sua intenzione di prendere il controllo della Groenlandia al fatto che lo scorso anno non gli è stato assegnato il Premio Nobel per la Pace, nonostante le sue esplicite richieste in merito. Il premio viene assegnato dal Comitato norvegese per il Nobel, con sede a Oslo, e l’anno scorso è andato alla leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado. Il testo del messaggio è stato pubblicato lunedì dalla rete di televisioni pubbliche statunitensi PBS. Støre l’ha confermato e ha detto che era una risposta a un altro messaggio in cui lui e e il primo ministro finlandese Alexander Stubb segnalavano a Trump la loro contrarietà ai nuovi dazi imposti nel fine settimana dagli Stati Uniti ai paesi europei che avevano mandato un piccolo contingente militare in Groenlandia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

In un contesto di crescente tensione tra Venezuela e Stati Uniti, recenti sviluppi includono il rapimento di Nicolás Maduro e le reazioni internazionali. La Colombia e la Groenlandia si sono schierate per respingere le minacce, mentre i rapporti tra le parti restano complessi. Questa situazione riflette l’instabilità politica della regione e le sfide diplomatiche che ne derivano.

Donald Trump ha scritto al primo ministro norvegese Jonas Gahr Stoere, ammettendo che le sue richieste riguardanti la Groenlandia sono in parte motivate dal mancato conferimento del Premio Nobel per la pace l’anno precedente. La lettera rivela un collegamento tra le sue aspirazioni geopolitiche e una percepita delusione personale, offrendo uno sguardo sui motivi dietro le sue posizioni sulla regione.

Trump collega Nobel e Groenlandia: “Non sento più l’obbligo di pensare alla pace” - Il segretario al Tesoro Scott Bessent, intervenuto a Davos, ha difeso la posizione di Trump, descrivendo la Groenlandia come una risorsa strategica per la sicurezza degli Stati Uniti, senza confermare ... italynews.it