Donald Trump ha invitato Vladimir Putin a unirsi al 'Board of Peace' per Gaza, un'iniziativa che mira a promuovere il dialogo e la stabilità nella regione. Questa proposta segna un passo verso un possibile riavvicinamento tra i due leader, evidenziando l'importanza di collaborare su questioni di pace e sicurezza internazionale. La decisione sarà valutata nel contesto delle dinamiche geopolitiche attuali.

Il leader del Cremlino Vladimir Putin è stato invitato dal presidente americano Donald Trump a far parte del 'Board of Peace' per Gaza. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti, come riporta l'agenzia di stampa Tass. L'invito di Trump a Putin è "in fase di valutazione", ha aggiunto Peskov. Video su questo argomento Annuncio di Meloni su Gaza: “L'Italia è stata invitata a far parte del Board per la Pace” GUARDA Gianni Di Capua A Roma corteo per il popolo dell'Iran anti-regime. "Viva lo Scià, libertà per Teheran" GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump e la mossa per il riavvicinamento a Putin: invitato nel Consiglio per Gaza

Gli Stati Uniti hanno invitato Italia e Germania a partecipare al nuovo Consiglio di Pace per Gaza, nel contesto delle iniziative diplomatiche in corso per la definizione del piano di Donald Trump per la regione. La proposta mira a favorire un percorso di pace e stabilità nella Striscia di Gaza, coinvolgendo attori internazionali chiave.

Donald Trump ha comunicato i nomi dei membri del nuovo Consiglio di pace, incaricato di governare la Striscia di Gaza. La decisione mira a definire un quadro di amministrazione stabile e condiviso, segnando un passo importante nel processo di pacificazione della regione. La composizione del Board of peace rappresenta un elemento chiave per il futuro politico e sociale dell’area.

