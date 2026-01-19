Trump e la mossa per il riavvicinamento a Putin | invitato nel Consiglio per Gaza
Donald Trump ha invitato Vladimir Putin a unirsi al 'Board of Peace' per Gaza, un'iniziativa che mira a promuovere il dialogo e la stabilità nella regione. Questa proposta segna un passo verso un possibile riavvicinamento tra i due leader, evidenziando l'importanza di collaborare su questioni di pace e sicurezza internazionale. La decisione sarà valutata nel contesto delle dinamiche geopolitiche attuali.
Il leader del Cremlino Vladimir Putin è stato invitato dal presidente americano Donald Trump a far parte del 'Board of Peace' per Gaza. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti, come riporta l'agenzia di stampa Tass. L'invito di Trump a Putin è "in fase di valutazione", ha aggiunto Peskov. Video su questo argomento Annuncio di Meloni su Gaza: “L'Italia è stata invitata a far parte del Board per la Pace” GUARDA Gianni Di Capua A Roma corteo per il popolo dell'Iran anti-regime. "Viva lo Scià, libertà per Teheran" GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it
Media: “Gli Usa hanno invitato Italia e Germania ad aderire al Consiglio di Pace per Gaza”
Gli Stati Uniti hanno invitato Italia e Germania a partecipare al nuovo Consiglio di Pace per Gaza, nel contesto delle iniziative diplomatiche in corso per la definizione del piano di Donald Trump per la regione. La proposta mira a favorire un percorso di pace e stabilità nella Striscia di Gaza, coinvolgendo attori internazionali chiave.
Gaza, Trump ha deciso: chi ci sarà nel Consiglio di pace che governerà la Striscia
Donald Trump ha comunicato i nomi dei membri del nuovo Consiglio di pace, incaricato di governare la Striscia di Gaza. La decisione mira a definire un quadro di amministrazione stabile e condiviso, segnando un passo importante nel processo di pacificazione della regione. La composizione del Board of peace rappresenta un elemento chiave per il futuro politico e sociale dell’area.
Trump minaccia dazi per chi lo ostacola sulla presa della Groenlandia. La mossa di Copenaghen - La Danimarca invita gli Usa all'esercitazione europea in Groenlandia. msn.com
Macron, minaccia senza precedenti a Trump: arriva la mossa dall'Unione Europea. Prima volta nella storia! - facebook.com facebook
La mossa del Parlamento Ue contro Trump: stop all'intesa sui dazi x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.