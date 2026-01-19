Trump chiede un miliardo per entrare nel comitato per il Medio Oriente speriamo che Meloni declini

Recentemente, si è diffusa la notizia che Donald Trump abbia richiesto un miliardo di dollari per entrare nel comitato per il Medio Oriente, il «Board of Peace», in cui avrà potere di veto sulle decisioni. La notizia ha suscitato attenzione, soprattutto in relazione alla partecipazione di figure come Giorgia Meloni, che aveva recentemente ricevuto l’invito a far parte di questo organismo. La questione solleva interrogativi sulla trasparenza e sulle implicazioni di tale richiesta di finanziamento.

Giorgia Meloni ieri aveva appena finito di vantare l’onore ricevuto con l’invito al comitato che dovrebbe gestire il futuro del Medio Oriente, il famigerato «Board of peace» in cui Donald Trump avrà potere di veto su qualsiasi decisione, quando sulla stampa internazionale ha cominciato a circolare la notizia secondo cui il presidente degli Stati Uniti, a chi vorrà far parte del suddetto comitato in forma permanente, chiederà niente di meno che un miliardo, da versare entro il primo anno, pena il mancato rinnovo dell’iscrizione. Onestamente, come palestra per l’ego della nostra presidente del Consiglio, mi pare un po’ esosa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Trump chiede un miliardo per entrare nel comitato per il Medio Oriente, speriamo che Meloni declini Leggi anche: Medio Oriente, Trump chiede grazia per Netanyahu Gaza: il “Board of Peace” sostituisce l’ONU. Un miliardo per entrare nel club di Trump

Dopo il fallimento della tregua a Gaza, si apre un nuovo scenario con la creazione del “Board of Peace”, promosso da Trump e sostituto dell’ONU. Questa istituzione, descritta da Haaretz, rappresenta un cambiamento significativo, configurandosi come un “Emirato” personale che mira a consolidare il controllo e la presenza internazionale, con un investimento di un miliardo di dollari per entrare nel circuito di influenza statunitense. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Gaza, Trump chiede un miliardo per aderire al «Board for Peace» in modo permanente - Una bozza di statuto inviata dall’amministrazione Usa a circa 60 Paesi prevede che gli Stati membri debbano contribuire con 1 miliardo di dollari in contanti per poter mantenere l’adesione oltre i tre ... ilsole24ore.com Il segretario al Tesoro Bessent: “Noi siamo forti, voi siete deboli”. E Rutte chiama Trump. Macron chiede il bazooka commerciale facebook Gaza, Trump chiede un miliardo per aderire al «Board for Peace» ilsole24ore.com/art/gaza-trump… x.com

