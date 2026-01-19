Truffano 80enne con metodo del ‘finto nipote’ un arresto

Un’ottantenne del Pescarese è stata vittima di una truffa tramite il metodo del ‘finto nipote’, messa in atto da due giovani, uno minorenne, provenienti dalla provincia di Napoli. L’episodio ha portato all’arresto dei responsabili, evidenziando la presenza di truffe sempre più sofisticate che colpiscono le persone anziane.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un’anziana ottantenne residente nel pescarese è stata truffata con il metodo del ‘finto nipote’ da due giovani, di cui uno minorenne, della provincia di Napoli. Entrambi devono rispondere di truffa aggravata: il primo è stato arrestato mentre il secondo è stato denunciato. I due sono stati intercettati della Polizia Stradale di Caserta Nord nel comune di Marcianise: a bordo dell’auto sono stati trovati monili in oro e la somma di 650 euro. Le successive indagini hanno permesso di accertare che gli oggetti facevano parte di una refurtiva interamente sottratta ad un’80enne di Rosciano, in provincia di Pescara, che era stata contattata telefonicamente da un uomo che, simulando di esserne il nipote, le comunicava un problema che avrebbe coinvolto il figlio dell’anziana, per la risoluzione del quale avrebbe dovuto pagare una somma di denaro, evitando così di essere trattenuta dai Carabinieri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

