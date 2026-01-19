Con l’arrivo delle basse temperature, il trucco effetto ghiaccio si conferma come una delle tendenze più apprezzate dell’inverno 2026. Semplice da realizzare e elegante, questa tecnica valorizza il volto con tonalità fredde e finish lucidi, creando un look sobrio e raffinato. Perfetto per chi cerca un’estetica fresca e naturale, senza rinunciare a un tocco di originalità.

Se non puoi batterli, unisciti a loro. Non a caso, con il calo delle temperature di inizio anno, la prima tendenza make up dell’inverno 2026 non poteva che essere il trucco effetto ghiaccio. Dimentichiamoci però le reference troppo didascaliche Anni 90, dove questa estetica affonda le sue radici, e pensiamo invece a look più moderni, sofisticati ed eterei. La base viso è trasparente e luminosa, così come le labbra. Da un look algido e audace ci si è spostati verso un risultato impalpabile e sofisticato, capace di incantare anche lo sguardo più severo. Come è cambiato il Frosty Make up dagli Anni 90 ad oggi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Trucco effetto ghiaccio: quando la tendenza è sottozero

Roma si sveglia sottozero: aria gelida e ghiaccio su strada, previsioni meteo 29 e 30 dicembre

Roma si risveglia sotto zero, con temperature molto rigide e presenza di ghiaccio in alcune zone della città. Le previsioni meteo per il Lazio indicano temperature basse e condizioni di stabilità nei prossimi giorni, con attenzione alle eventuali criticità legate alle strade ghiacciate. Ecco le informazioni aggiornate per lunedì 29 e martedì 30 dicembre.

La palette occhi di Kiko Milano per un trucco effetto snow-kissed

Scopri la palette occhi di Kiko Milano, perfetta per creare un trucco effetto snow-kissed. Ispirata alla magia delle montagne in inverno, cattura la brillantezza della neve e la luce del sole, regalando agli occhi un look raffinato e scintillante. Un modo semplice e elegante per valorizzare il tuo sguardo durante la stagione più fredda.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Trucco effetto ghiaccio: come è cambiato dagli Anni 90 a oggi - Ecco la storia del trucco effetto ghiaccio e come si è evoluto dagli Anni 90 ad oggi. amica.it