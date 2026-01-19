Trovato il cadavere di Federica Era nella ditta del marito | fermato

È stato rinvenuto il corpo di Federica Torzullo, 41 anni, nella proprietà dell'azienda del marito, Claudio Carlomagno, 45 anni. La donna è stata trovata in stato di decomposizione a pochi metri dalla ditta. Attualmente, l'uomo è stato fermato dalle autorità per le indagini. La vicenda è al centro dell'attenzione delle forze dell'ordine, che stanno approfondendo le circostanze del decesso.

Trovato il corpo senza vita di Federica Torzullo, 41 anni. Sepolto a pochi metri dall'azienda del marito, Claudio Carlomagno, 45 anni, il cadavere della donna era in avanzato stato di decomposizione. Dai detriti su un terreno attiguo alla ditta di movimento terra spuntava una mano e parte di un braccio. A chiudere il giallo della scomparsa della 41enne funzionario alle poste di Fiumicino, un'intuizione. Riguardando ogni frame delle telecamere posizionate in zona i carabinieri si accorgono di uno strano passaggio dell'indagato su un'area esterna a quella pertinente alla sua azienda. Una porzione di terreno che non era stata ancora setacciata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

