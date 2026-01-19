Matteo Arnaldi si ferma agli Australian Open, sconfitto da Andrey Rublev. Il tennista ligure, attualmente al 65° posto nel ranking ATP, ha incontrato una giornata difficile contro un avversario più esperto e fisicamente più preparato. La competizione si conclude per lui senza avanzamenti, ma rappresenta comunque un’esperienza importante in una stagione di crescita.

Niente da fare per Matteo Arnaldi. Il ligure, numero 65 del ranking ATP, si è arreso alla superiore condizione fisica e alla maggiore solidità tennistica di Andrey Rublev (n.15 del mondo) nel primo turno degli Australian Open 2026. Il russo ha chiuso la pratica con un netto 6-4 6-2 6-3 in 1 ora e 54 minuti, imponendosi con autorità in ogni fondamentale. Arnaldi si presentava a Melbourne con poche partite nelle gambe, complice un infortunio al piede che ne ha limitato la preparazione stagionale. Una condizione lontana dall’ideale che ha inciso sul suo tennis di contenimento, spesso messo sotto pressione dall’intensità dell’avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Troppo Rublev per Matteo Arnaldi: gli Australian Open dell’azzurro sono già finiti

Matteo Arnaldi deve arrendersi allo strapotere di Andrey Rublev: azzurro eliminato nel primo turno degli Australian Open 2026

Matteo Arnaldi si è arreso a Andrey Rublev nel primo turno degli Australian Open 2026. Il tennista italiano, attualmente al numero 65 del ranking ATP, ha affrontato con impegno il suo avversario, ma ha dovuto cedere di fronte alla maggiore esperienza e solidità del russo. La partita si è conclusa con la vittoria di Rublev, che ha dimostrato la sua superiorità nel torneo.

Pronostico e quote Matteo Arnaldi – Andrey Rublev, Australian Open 19-01-2026

Il 19 gennaio 2026, Matteo Arnaldi affronterà Andrey Rublev negli ottavi di finale degli Australian Open, con il match previsto sulla Kia Arena tra le 2 e le 3 di lunedì mattina, ora italiana. In questo articolo troverai il pronostico, le quote e le analisi sulla partita, per aiutarti a comprendere le potenzialità di entrambi i giocatori in questa sfida del primo Slam della stagione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Australian Open, tutto facile per Andrey Rublev: Matteo Arnaldi sconfitto all’esordio - Il ligure non è mai riuscito a trovare il modo di sorprendere Rublev, che ha condotto una gara ordinata e senza mai subire break Matteo Arnaldi è uscito sconfitto dal difficile primo turno degli Austr ... tennisitaliano.it

Troppo Rublev per Arnaldi nel secondo set Il russo ha iniziato a tirare sempre più forte e a sbagliare meno, Matteo non è riuscito a trovare nessuna contro mossa #Tennis #AusOpen2026 #AO2026 #EurosportTennis #Arnaldi x.com

Sul cemento di Hong Kong va in scena una finale che pesa come un manifesto d’inizio stagione. Lorenzo Musetti, nuovo numero 5 del mondo dopo la maratona vinta su Rublev, si gioca un titolo che gli manca da troppo tempo, al termine di un 2025 fatto di gra - facebook.com facebook