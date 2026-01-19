Tripletta di Muriqi Jovic ne fa 4 Dorgu brilla a Manchester | il weekend degli ex Serie A

Il weekend ha visto protagonisti vari ex giocatori della Serie A, con tripletta di Muriqi e il quarto gol di Jovic, mentre Dorgu si è messo in evidenza a Manchester. Weah ha aggiunto il suo contributo, ma l'attenzione rimane sul fallo di Brahim in finale di Coppa d'Africa, ricordato per il cucchiaio sbagliato. Un riepilogo di emozioni e prestazioni di ex italiani e non.

È stato un weekend che ha spiegato come la linea di confine tra il successo ed il fallimento sia estremamente sottile. Hanno assaporato le dolci note della vittoria Emre Can con il suo Borussia Dortmund, Patrick Dorgu nel derby di Manchester e Perisic con il suo PSV; mentre, a chilometri di distanza, andava in scena una delle finali più incredibili della storia della Coppa d'Africa, in cui Brahim Diaz è passato dall'essere un eroe nazionale al bersaglio di fischi da parte dei suoi stessi tifosi. Partendo proprio dalla finale di ieri sera, ripercorriamo il weekend degli ex Serie A in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tripletta di Muriqi, Jovic ne fa 4, Dorgu brilla a Manchester: il weekend degli ex Serie A Leggi anche: Il Manchester United punta al trasferimento di Semenyo per sostituire Dorgu Leggi anche: Roma-Napoli, il grande spettacolo della Serie A che brilla nel weekend di sport La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ikoné eroe di Coppa, la tripletta di Muriqi ed il poker di Jovi?: il weekend degli ex Serie A - Il weekend degli ex Serie A stavolta è un mix di emozioni e momenti che passeranno alla storia. msn.com

Dopo la tripletta di ieri col Bilbao, Muriqi è entrato nella top 5 dei cannonieri dei 5 principali campionati europei. Cosa ha portato questo tocco di unto sullo stesso banco di Haaland, Mbappé e Kane Forse il consolidarsi del suo dominio delle vie aeree. Forse i facebook

Muriqi on fire! Tripletta e vittoria con il Mallorca: i suoi numeri in Liga Continua qui ift.tt/iQqrDLS #lazio #laziopress x.com

