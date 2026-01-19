Trip Brothaz in concerto a Officina Meca | nuova data dopo il rinvio
I Trip Brothaz si esibiranno nuovamente a Officina Meca, con una data fissata per sabato 24. L’evento, originariamente programmato per il 17, è stato rinviato a causa dell’incendio al Grattacielo. La nuova data permette di recuperare la performance in un contesto sicuro e conferma l’interesse per la musica dal vivo nella location milanese.
Sarà sabato 24 la nuova data del concerto dei Trip Brothaz a Officina Meca, dopo il rinvio dell'evento inizialmente previsto per sabato 17, posticipato a causa dell'incendio avvenuto al Grattacielo.
/ Nati nel 2004 come duo DJ e subito riconoscibili nella scena electro dei primi anni 2000, i TripBrothaz hanno attraversato più di vent’anni di clubculture italiana, portando sempre set contaminati e dal forte impatto. 24.01 | facebook
