Trip Brothaz in concerto a Officina Meca | nuova data dopo il rinvio

I Trip Brothaz si esibiranno nuovamente a Officina Meca, con una data fissata per sabato 24. L’evento, originariamente programmato per il 17, è stato rinviato a causa dell’incendio al Grattacielo. La nuova data permette di recuperare la performance in un contesto sicuro e conferma l’interesse per la musica dal vivo nella location milanese.

Sarà sabato 24 la nuova data del concerto dei Trip Brothaz a Officina Meca, dopo il rinvio dell’evento inizialmente previsto per sabato 17, posticipato a causa dell’incendio avvenuto al Grattacielo. Una riprogrammazione che permette ora al pubblico ferrarese di ritrovare uno dei progetti più.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

