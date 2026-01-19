Trimestrali sotto i riflettori | cosa aspettarsi e come muoversi

Le trimestrali rappresentano un momento chiave per analizzare la performance delle aziende e comprendere l’andamento dei mercati finanziari. In particolare, alla fine dell’anno, queste comunicazioni permettono di ottenere una visione più completa dell’esercizio appena concluso. Conoscere cosa aspettarsi e come interpretare i dati è fondamentale per orientarsi efficacemente in un contesto in continua evoluzione.

La stagione delle trimestrali è sempre un test importante per i mercati e lo è ancor di più in chiusura dell’anno, quando può tracciarsi un quadro più completo dell’esercizio. E’ per questo che i riflettori dei mercati sono puntati su questa fase, tanto più in momenti come quello attuale, in cui le dispute commerciali e l’incertezza fanno da padrone. Le attuali stime di Facset indicano per il 4° trimestre una previsione di crescita degli utili delle società del S&P 500 dell’8,2%, che sarebbe il 10° mese consecutivo di crescita per l’indice di riferimento del mercato americano. E allora cosa aspettarsi per i bilanci 2025 e per l’esercizio 2026? Uno studio di Richard Flax, Chief Investment Officer di Moneyfarm, traccia un quadro nel complesso positivo, ma non privo di insidie. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

L'inizio del 2026 sarà segnato da un calo delle temperature e da condizioni di neve diffuse, anche a quote relativamente basse. Le previsioni indicano un periodo in cui il clima si manterrà freddo, influenzando le attività quotidiane e i paesaggi. Ecco cosa aspettarsi nei prossimi giorni e quali zone saranno maggiormente interessate da queste condizioni invernali.

Il finale di Stranger Things si avvicina, suscitando molte ipotesi tra i fan. Una teoria, supportata da alcune stranezze negli ultimi episodi, suggerisce che Vecna possa avere un controllo più ampio di quanto sembri, coinvolgendo anche altri personaggi. Dopo il nuovo rapimento di Will, si apre la discussione su quanto il villain influenzi realmente gli eventi e i protagonisti. Ecco cosa aspettarsi dal conclusivo episodio della serie.

