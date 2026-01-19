TrigNO annuncia il suo nuovo singolo Parcheggio a ore in cui racconta di un amore clandestino e notturno. L’amore non è sempre una scena da film patinato, e le amicizie non sono sempre quello che ti aspetti: è quello che ci racconta TrigNO nel suo nuovo singolo Parcheggio a ore (Warner Records Warner Music Italy ), disponibile da venerdì 23 gennaio in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano, già spoilerato nei giorni scorsi dallo stesso Trigno, è stato annunciato dall’artista sui suoi profili social con un trailer in cui lo si vede protagonista proprio in un parcheggio a ore, teatro della storia cantata nella canzone, ecco il trailer. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - TrigNO annuncia il nuovo singolo Parcheggio a ore

Leggi anche: 'Fotografia', Geolier annuncia il nuovo singolo

Leggi anche: Geolier annuncia il nuovo singolo “Fotografia”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Amici, il nuovo tatuaggio di TrigNO è una dedica per la fidanzata Chiara Bacci?/ I fan non hanno dubbi - TrigNO si è fatto un nuovo tatuaggio che ha incuriosito in fan dell'ex allievo di Amici, si tratta di una dedica per la fidanzata Chiara Bacci? ilsussidiario.net

Trigno - Ragazzina (Official Video)