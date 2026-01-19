Trevisani sul Milan | Con il Lecce partita molto buon ha vinto con grande merito

19 gen 2026

Riccardo Trevisani ha commentato la recente vittoria del Milan contro il Lecce allo stadio San Siro, sottolineando come la squadra abbia conquistato i tre punti in modo meritato. L’analisi evidenzia gli aspetti tecnici e tattici della prestazione dei rossoneri, valorizzando l’impegno e la determinazione mostrati in campo. Un risultato che rafforza la posizione del Milan nel campionato e conferma la crescita della squadra sotto la guida tecnica.

Continua a fare discutere il Milan: la squadra di Massimiliano Allegri si trova al momento al secondo posto in classifica a soli tre punti di distanza dall'Inter capolista. La vittoria contro il Lecce è stata molto importante, con i rossoneri che hanno dominato la partita, specialmente nel secondo tempo con Falcone che ha salvato spesso i giallorossi. Anche il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato a 'Pressing' di Mediaset della bella vittoria dei rossoneri. Ecco le sue parole, specialmente sul modo di giocare della squadra di Allegri. LEGGI ANCHE: Moretto sul Milan: "Rifinanziamento del debito tramite Comvest a febbraio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

