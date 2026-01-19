Trevisani sul Milan | Con il Lecce partita molto buon ha vinto con grande merito

Riccardo Trevisani ha commentato la recente vittoria del Milan contro il Lecce allo stadio San Siro, sottolineando come la squadra abbia conquistato i tre punti in modo meritato. L’analisi evidenzia gli aspetti tecnici e tattici della prestazione dei rossoneri, valorizzando l’impegno e la determinazione mostrati in campo. Un risultato che rafforza la posizione del Milan nel campionato e conferma la crescita della squadra sotto la guida tecnica.

Trevisani: "Ci sono state partite in cui il Milan non ha giocato bene. Col Lecce ha vinto con merito" x.com

Trevisani sul Milan e sul Napoli Le dichiarazioni https://milanworld.net/threads/trevisani-milan-come-il-napoli-ma-per-vincere.157803 #Milan #Calcio #News #SerieA #Napoli - facebook.com facebook

