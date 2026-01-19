Trevisani e Callegari non hanno dubbi | se l’Inter cede Frattesi deve puntare tutto su questo giocatore

Secondo Trevisani e Callegari, giornalisti di Mediaset, in caso di cessione di Frattesi, l’Inter dovrebbe concentrare le proprie strategie su un giocatore specifico. La scelta di un sostituto ideale potrebbe influenzare le future dinamiche della squadra e il suo andamento stagionale. La decisione richiede attenzione e valutazioni precise per mantenere equilibrio e competitività nel reparto centrale.

Inter News 24 Trevisani e Callegari, giornalisti di Mediaset, se l'Inter cede Frattesi deve puntare tutto su un profilo in particolare. Il calciomercato dell' Inter potrebbe accendersi improvvisamente attorno alla figura di Davide Frattesi. Nonostante l'importanza del centrocampista nelle rotazioni di Cristian Chivu, le voci di una possibile cessione spingono la dirigenza a valutare come reinvestire il tesoretto. Secondo Massimo Callegari e Riccardo Trevisani di Sport Mediaset, non ci sono dubbi: il profilo ideale su cui puntare è quello di Marco Palestra. L'investimento su Palestra non sarebbe solo un rinforzo immediato, ma una mossa strategica per il futuro del club.

Walter Zenga torna a parlare di calcio italiano, condividendo la sua opinione sul ruolo del portiere, una delle eccellenze del nostro calcio. In questa occasione, l’ex portiere dell’Inter si è soffermato sulle scelte e le strategie che la squadra nerazzurra dovrebbe adottare per rafforzare questa posizione chiave. Le sue parole riflettono l’esperienza e la passione che da sempre caratterizzano il suo approccio al mondo del calcio. Leggi anche: Trevisani: «L’Inter va sempre in tilt, non capisco perché. Su Chivu dico questo» Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Chi dovrebbe prendere l’Inter se parte Frattesi? Callegari e Trevisani fanno lo stesso nome - "Con i soldi di un'eventuale cessione di Frattesi, chi dovrebbe prendere l'Inter? msn.com

