Trenord a febbraio in arrivo un altro sciopero | viaggi a rischio per 23 ore
A febbraio, Trenord ha annunciato un nuovo sciopero di 23 ore, che potrebbe influire sui servizi ferroviari nella regione. Durante questa giornata, i viaggi potrebbero subire disservizi e cancellazioni. È consigliabile verificare gli orari e programmare eventuali spostamenti con anticipo. Restare aggiornati sulle comunicazioni ufficiali permette di affrontare eventuali inconvenienti con maggiore serenità.
Un nuovo sciopero dei treni è in arrivo a febbraio. Ancora una volta a scioperare è il personale Trenord.L'agitazione, che potrebbe provocare ancora disagi ai pendolari novaresi e del Vco, è stata proclamata dal sindacato Orsa Ferrovie, ed è in programma nella giornata di lunedì 2 febbraio.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Trenord, nuovo sciopero in arrivo a novembre: viaggi a rischio per 8 ore
Leggi anche: Trenord, a gennaio in arrivo un nuovo sciopero: treni a rischio per 23 ore
Treni, dal 2 al 15 febbraio sospensioni e bus sostitutivi per lavori sulle linee Napoli-Caserta e Cancello-Foggia - Da lunedì 2 a domenica 15 febbraio, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà importanti interventi di potenziamento infrastrutturale sulle linee Caserta - ilvescovado.it
Si accende la Fiamma Olimpica, i nomi dei tedofori lecchesi Domenica 1° febbraio la torcia di Milano-Cortina 2026 attraversa la città di Lecco: tra sport, storie simbolo e festa sul lungolago. Tra i protagonisti anche il campionissimo Antonio Rossi. #laprovinciau - facebook.com facebook
#Trenord | #sciopero Proclamati due scioperi da parte di Trenord Possibili disagi dalle ore 21:00 del #9gennaio fino alle ore 21:00 del #10gennaio e dalle ore 03:00 di lunedì #12gennaio alle ore 02:00 di martedì #13gennaio buff.ly/33Tf3OD #L x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.