Trenord a febbraio in arrivo un altro sciopero | viaggi a rischio per 23 ore

A febbraio, Trenord ha annunciato un nuovo sciopero di 23 ore, che potrebbe influire sui servizi ferroviari nella regione. Durante questa giornata, i viaggi potrebbero subire disservizi e cancellazioni. È consigliabile verificare gli orari e programmare eventuali spostamenti con anticipo. Restare aggiornati sulle comunicazioni ufficiali permette di affrontare eventuali inconvenienti con maggiore serenità.

Un nuovo sciopero dei treni è in arrivo a febbraio. Ancora una volta a scioperare è il personale Trenord.L'agitazione, che potrebbe provocare ancora disagi ai pendolari novaresi e del Vco, è stata proclamata dal sindacato Orsa Ferrovie, ed è in programma nella giornata di lunedì 2 febbraio.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

