Trenord a febbraio in arrivo un altro sciopero | viaggi a rischio per 23 ore

A febbraio, Trenord ha annunciato un nuovo sciopero di 23 ore, che potrebbe influire sui servizi ferroviari nella regione. Durante questa giornata, i viaggi potrebbero subire disservizi e cancellazioni. È consigliabile verificare gli orari e programmare eventuali spostamenti con anticipo. Restare aggiornati sulle comunicazioni ufficiali permette di affrontare eventuali inconvenienti con maggiore serenità.

Si accende la Fiamma Olimpica, i nomi dei tedofori lecchesi Domenica 1° febbraio la torcia di Milano-Cortina 2026 attraversa la città di Lecco: tra sport, storie simbolo e festa sul lungolago. Tra i protagonisti anche il campionissimo Antonio Rossi. #laprovinciau - facebook.com facebook

#Trenord | #sciopero Proclamati due scioperi da parte di Trenord Possibili disagi dalle ore 21:00 del #9gennaio fino alle ore 21:00 del #10gennaio e dalle ore 03:00 di lunedì #12gennaio alle ore 02:00 di martedì #13gennaio buff.ly/33Tf3OD #L x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.