Treno al capolinea ma non vuole scendere | passeggero aggredisce capotreno

Un passeggero ha aggredito il capotreno alla stazione di Porretta Terme, dove il convoglio era arrivato al capolinea. Nonostante la richiesta di discesa, l’uomo si è rifiutato di scendere, comportandosi in modo aggressivo. L’episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Non voleva scendere dal treno alla stazione di Porretta Terme, nonostante il convoglio fosse arrivato al capolinea. E quando il capotreno lo ha invitato ad andarsene gli ha tirato un calcio, procurandogli una lieve botta e dando segno che non se ne sarebbe andato. Alla fine sono dovuti.

Capotreno ucciso a Bologna, arrestato a Desenzano del Garda killer Marin Jelenic, fatto scendere dal treno a Fiorenzuola ma poi lasciato libero

Marin Jelenic, sospettato dell’omicidio del capotreno a Bologna, è stato arrestato a Desenzano del Garda. L’uomo, trovato senza documenti e in stato confusionale, è stato fatto scendere da un treno a Fiorenzuola prima di essere fermato. La vicenda ha generato attenzione tra le autorità e l’opinione pubblica, che seguono con attenzione gli sviluppi del caso.

