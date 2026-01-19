Treni Spagna si temono più vittime

L’incidente ferroviario in Spagna potrebbe aver causato un numero ancora maggiore di vittime, secondo le fonti dei vigili del fuoco. Le squadre di emergenza, supportate dai militari dell’unità di protezione civile, continuano incessantemente le operazioni di estrazione dei superstiti dalle lamiere. La situazione rimane critica e in evoluzione, mentre si cerca di fare luce sulle cause dell’incidente e di valutare l’entità dei danni.

9.04 Potrebbe aumentare ancora il bilancio dell'incidente ferroviario in Spagna, secondo fonti dei vigili del fuoco, rimasti tutta la notte con le squadre di emergenza e militari dell'unità di protezione civile dell'esercito a lavorare per estrarre i superstiti dalle lamiere. La tragedia vicino Cordova, sud dell'Andalusia. Il ministro dei Trasporti, Puente, in un punto stampa ha definito l'incidente "estremamente strano" perché si è verificato "su un tratto retto, una linea rinnovata di recente".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Spagna: deragliano due treni vicino Cordova, 2 vittime e feriti

Due treni dell'alta velocità si sono deragliati nei pressi di Adamuz, nella provincia di Cordova, in Spagna. L'incidente ha causato due vittime e diversi feriti. Le autorità stanno valutando le cause e le eventuali misure di sicurezza da adottare. La situazione è sotto controllo, e le squadre di emergenza sono intervenute sul luogo.

**Spagna: scontro fra 2 treni alta velocità nel sud, possibili vittime**

Due treni ad alta velocità si sono scontrati nel sud della Spagna, ad Adamuz, causando feriti e potenziali vittime. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio, è stato confermato dalla Guardia Civil. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e accertare l’entità dei danni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Spagna, scontro tra due treni ad alta velocità in Andalusia: almeno 39 i morti - it MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Si aggrava il bilancio della collisione in Spagna tra due treni ad alta velocità. ticinonotizie.it