Treni Spagna cordoglio di Mattarella
10.45 "Ho appreso con profondo dolore le notizie sul tragico incidente ferroviario occorso nella regione dell'Andalusia, che ha provocato numerosi vittime e feriti". Lo dice il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio al re Filippo VI. Trentanove i morti e oltre 120 feriti, in un bilancio che si teme ancora provvisorio. "In un momento di così grave lutto per l'amico popolo spagnolo, desidero far pervenire a Vostra Maestà e a congiunti delle vittime il più sincero cordoglio".
Scontro tra due treni dell'Alta velocità in Spagna: 39 i morti, un centinaio di feriti. Sanchez: notte di dolore. Cordoglio di Meloni
Un grave incidente si è verificato sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia, coinvolgendo due treni. Il bilancio attuale conta 39 vittime e circa un centinaio di feriti. Le autorità sono al lavoro per gestire l’emergenza e ricostruire quanto accaduto. La tragedia ha suscitato dolore e cordoglio a livello internazionale, con commenti da parte di leader come Sanchez e Meloni.
Crans-Montana, cordoglio di Mattarella
Il presidente Mattarella ha espresso il suo cordoglio per l’esplosione avvenuta a Crans-Montana, una località sciistica svizzera. La notizia, diffusa alle 14.45, ha suscitato grande dolore per le vittime e le conseguenze dell’incidente. È un momento di riflessione e solidarietà per le famiglie coinvolte e per tutta la comunità colpita da questo evento.
Spagna, deragliano due treni in Andalusia: almeno 39 i morti nell'incidente VIDEO - Grave incidente ferroviario in Andalusia: due treni deragliano ad Adamuz, decine di morti e feriti, indagini aperte sulle cause.
I momenti successivi al terribile scontro tra due treni dell'alta velocità in Spagna: le immagini mostrano i primi soccorsi ai passeggeri all'interno dei vagoni di uno dei convogli. L'incidente è avvenuto tra un treno Iryo diretto da Malaga a Madrid
ULTIM'ORA Spagna, scontro fra due treni: almeno 39 morti e oltre 75 feriti Continua a aggravarsi il bilancio del deragliamento avvenuto alle 19:39 di domenica sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia, dove due treni si sono scontrati nei pressi di Adam
