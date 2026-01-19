Treni Spagna cordoglio di Mattarella

Il presidente Mattarella ha espresso il suo cordoglio per l’incidente ferroviario avvenuto in Andalusia, che ha causato numerosi morti e feriti. La tragedia ha colpito profondamente l’Italia e la Spagna, suscitando vicinanza e solidarietà. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a fornire supporto alle persone coinvolte, mentre si attende un’indagine dettagliata sulle cause dell’incidente.

10.45 "Ho appreso con profondo dolore le notizie sul tragico incidente ferroviario occorso nella regione dell'Andalusia, che ha provocato numerosi vittime e feriti". Lo dice il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio al re Filippo VI. Trentanove i morti e oltre 120 feriti, in un bilancio che si teme ancora provvisorio. "In un momento di così grave lutto per l'amico popolo spagnolo, desidero far pervenire a Vostra Maestà e a congiunti delle vittime il più sincero cordoglio".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Un grave incidente si è verificato sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia, coinvolgendo due treni. Il bilancio attuale conta 39 vittime e circa un centinaio di feriti. Le autorità sono al lavoro per gestire l’emergenza e ricostruire quanto accaduto. La tragedia ha suscitato dolore e cordoglio a livello internazionale, con commenti da parte di leader come Sanchez e Meloni.

Crans-Montana, cordoglio di Mattarella

Il presidente Mattarella ha espresso il suo cordoglio per l’esplosione avvenuta a Crans-Montana, una località sciistica svizzera. La notizia, diffusa alle 14.45, ha suscitato grande dolore per le vittime e le conseguenze dell’incidente. È un momento di riflessione e solidarietà per le famiglie coinvolte e per tutta la comunità colpita da questo evento.

