Treni deragliati in Spagna | Un film dell’orrore ipotesi di guasto a binari

Due treni dell’alta velocità sono deragliati nel comune di Adamuz, in Spagna, provocando almeno 40 vittime e oltre 150 feriti. Le autorità stanno considerando un guasto ai binari come possibile causa dell’incidente. La tragedia ha sconvolto la comunità, lasciando testimoni e residenti profondamente colpiti dall’accaduto.

"Era come un film dell'orrore ", "ho visto tanti morti, tanti feriti. Siamo tutti devastati ". A raccontarlo a LaPresse è Javier Mesones, un residente del piccolo comune di Adamuz, nella provincia di Cordova, dove domenica sera due treni dell'alta velocità sono deragliati causando la morte di almeno 40 persone e oltre 150 feriti. Mesones è stato tra i primi ad arrivare sul luogo della tragedia. Appena ha saputo dell'incidente si è mobilitato con degli amici. Con il quad sono riusciti a inoltrarsi nella zona impervia dove è avvenuto lo scontro tra i vagoni, difficilmente accessibile per mezzi grandi come le ambulanze.

IL VIDEO Almeno 39 morti e 152 feriti, alcuni dei quali gravi, nella tragedia ferroviaria in Spagna: due treni sono deragliati sulla linea di alta velocità Madrid-Andalusia, ad Adamuz, vicino a Cordoba - facebook.com facebook

Uno dei treni deragliati in Spagna è stato assemblato in Italia e apparteneva a una società di Trenitalia x.com

