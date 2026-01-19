Treni deragliati in Spagna Salvini | Siamo vicini ai colleghi ferrovieri e alle autorità Preghiamo e accompagniamo

Salvini si unisce al cordoglio per i treni deragliati in Spagna, esprimendo vicinanza ai ferrovieri e alle autorità locali. Riconosce l’impegno nella gestione dell’emergenza e sottolinea la presenza di treni di alta velocità di recente costruzione, evidenziando l’importanza di restare uniti in momenti di difficoltà. La priorità è ora supportare le operazioni di soccorso e offrire solidarietà alle persone coinvolte.

“Noi siamo presenti in Spagna con treni nuovissimi, che hanno tre o quattro anni di vita e che organizzano l’alta velocità però in questo momento possiamo solo essere vicini alle autorità e ai colleghi ferrovieri spagnoli e seguire i soccorsi. Quindi, preghiamo e accompagniamo. Temo che il bilancio non sia definitivo”. Così Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio, interviene a Non stop news,su Rtl 102.5 commentando il disastro ferroviario avvenuto in Spagna, nei pressi di Adamuz, in Andalusia. Il ministro definisce l’incidente “pesantissimo” e assicura che l’Italia segue la situazione “da ieri sera”, con le istituzioni e le Ferrovie dello Stato pronte a offrire supporto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

