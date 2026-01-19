Treni deragliati in Spagna le immagini aree del disastro – Video

Due treni dell’alta velocità sulla linea Madrid-Andalusia sono deragliati, causando numerose vittime e feriti. Le immagini aeree mostrano l’entità del disastro e i danni alle aree interessate. L’incidente ha suscitato grande attenzione e preoccupazione, mentre le autorità stanno intervenendo per gestire l’emergenza e avviare le indagini.

Le immagini dall’alto mostrano il disastro provocato dal deragliamento di due treni sulla linea dell’alta velocità Madrid-Andalusia, che ha provocato decine di vittime e centinaia di feriti. La tragedia è avvenuta all’altezza di Adamuz (Cordova). Nel video si vedono le squadre di emergenza e una quarantina di militari dell’Unità di protezione civile dell’Esercito mentre lavorano per estrarre i superstiti dalle lamiere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Spagna,treni deragliati:almeno 24 morti

Spagna,treni deragliati:almeno 39 morti

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: le immagini drammatiche della tragedia - Treno ad alta velocità deragliato in Spagna: immagini drammatiche mostrano i vagoni distrutti e i soccorsi in azione. notizie.it