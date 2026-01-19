Treni deragliati in Spagna le immagini aree del disastro – Video
Due treni dell’alta velocità sulla linea Madrid-Andalusia sono deragliati, causando numerose vittime e feriti. Le immagini aeree mostrano l’entità del disastro e i danni alle aree interessate. L’incidente ha suscitato grande attenzione e preoccupazione, mentre le autorità stanno intervenendo per gestire l’emergenza e avviare le indagini.
Le immagini dall’alto mostrano il disastro provocato dal deragliamento di due treni sulla linea dell’alta velocità Madrid-Andalusia, che ha provocato decine di vittime e centinaia di feriti. La tragedia è avvenuta all’altezza di Adamuz (Cordova). Nel video si vedono le squadre di emergenza e una quarantina di militari dell’Unità di protezione civile dell’Esercito mentre lavorano per estrarre i superstiti dalle lamiere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Spagna,treni deragliati:almeno 24 morti
Nella notte tra ieri e oggi, un incidente sulla linea di alta velocità Madrid-Andalusia ha causato il deragliamento di due treni ad Adamuz. Il bilancio provvisorio indica almeno 24 morti, aggravando così la gravità dell’accaduto. Le autorità stanno intervenendo per gestire l’emergenza e avviare le indagini sulle cause dell’incidente.
Spagna,treni deragliati:almeno 39 morti
Il tragico incidente avvenuto ieri sera sulla linea di alta velocità Madrid-Andalusia, ad Adamuz, ha causato almeno 39 vittime. Due treni sono deragliati, aggravando la situazione e portando a un bilancio ancora in aggiornamento. Le autorità stanno intervenendo per gestire le operazioni di soccorso e le indagini per chiarire le cause dell’incidente.
Spagna, deragliano due treni in Andalusia: le immagini drammatiche della tragedia
Uno dei treni deragliati in Spagna è stato assemblato in Italia e apparteneva a una società di Trenitalia
Almeno 39 morti e 73 feriti, di cui 24 gravi: è ancora provvisorio il bilancio del grave incidente ferroviario avvenuto nel pomeriggio del 18 gennaio ad Adamuz, nella provincia di Cordova, dove due treni ad alta velocità sono deragliati entrando in collisione.
