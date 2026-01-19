Treni deragliati in Spagna la sopravvissuta in lacrime | Non potevo far nulla

Il deragliamento di due treni sulla linea Madrid-Andalusia, avvenuto domenica sera nei pressi di Adamuz, ha causato finora 39 vittime. Una delle sopravvissute, visibilmente scossa, ha raccontato di non poter fare nulla durante l’incidente. L'evento ha suscitato grande cordoglio e attenzione, mentre le autorità continuano le operazioni di soccorso e accertamento delle cause.

Sale a 39 il bilancio provvisorio delle vittime del deragliamento di due treni sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia, avvenuto domenica sera vicino ad Adamuz, in Spagna. I feriti sono 152, di cui cinque in condizioni molto gravi. Secondo la compagnia, sul treno Iryo da Malaga a Madrid si conterebbero almeno 21 morti e 22 feriti. Tra le ipotesi del disastro un giunto saltato tra i binari, mentre le ferrovie spagnole escludono un errore umano. “Alcune persone stavano bene, ma altre erano in condizioni molto gravi. Non potevo fare nulla” racconta Ana, una sopravvissuta al disastro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Spagna,treni deragliati:almeno 24 morti

Nella notte tra ieri e oggi, un incidente sulla linea di alta velocità Madrid-Andalusia ha causato il deragliamento di due treni ad Adamuz. Il bilancio provvisorio indica almeno 24 morti, aggravando così la gravità dell’accaduto. Le autorità stanno intervenendo per gestire l’emergenza e avviare le indagini sulle cause dell’incidente.

Spagna,treni deragliati:almeno 39 morti

Il tragico incidente avvenuto ieri sera sulla linea di alta velocità Madrid-Andalusia, ad Adamuz, ha causato almeno 39 vittime. Due treni sono deragliati, aggravando la situazione e portando a un bilancio ancora in aggiornamento. Le autorità stanno intervenendo per gestire le operazioni di soccorso e le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

