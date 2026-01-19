Treni deragliati in Spagna la psicologa della Croce Rossa | Stiamo fornendo accompagnamento psicologico alle famiglie delle vittime

Dopo l’incidente ferroviario ad Adamuz, in Spagna, la Croce Rossa ha avviato interventi di supporto psicologico dedicati alle famiglie delle vittime. La psicologa dell’organizzazione ha evidenziato l’importanza di accompagnare emotivamente chi è stato colpito dall’accaduto, offrendo ascolto e sostegno durante questo momento difficile. L’impegno si inserisce negli sforzi di assistenza e vicinanza alle persone coinvolte.

Dopo il terribile incidente accaduto ad Adamuz, in Spagna, la Croce Rossa spagnola è al lavoro per fornire il suo supporto anche ai famigliari delle vittime. "Quello che stiamo facendo è soprattutto fornire accompagnamento psico-sociale alle famiglie delle vittime, accompagnarle in questo momento di incertezza, ascoltarle, far sì che si possano esprimere, e dare risposta ad altre necessità che abbiano, come alimentazione, cappotti, vestiti per cambiarsi", spiega Lourdes Escobar, psicologa della Croce Rossa. "Vogliamo fare in modo che possano trovare uno spazio dove possano esprimersi e sentirsi ascoltati – continua Escobar – Sono momenti di angoscia, incertezza e disinformazione".

I due treni si sono scontrati e sono deragliati vicino Adamuz (Córdoba), in Andalusia Il bilancio provvisorio è di 39 morti e oltre 150 feriti. Si indaga sulle cause - facebook.com facebook

Uno dei treni deragliati in Spagna è stato assemblato in Italia e apparteneva a una società di Trenitalia x.com

