Treni deragliati in Spagna la Guardia Civil | Siamo concentrati a identificare le vittime
La Guardia Civil sta attualmente lavorando per identificare le persone coinvolte nell’incidente tra due treni avvenuto in Andalusia, Spagna. L’attenzione delle autorità è rivolta a chiarire le circostanze e garantire supporto alle eventuali vittime. Le operazioni di indagine sono in corso, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulla dinamica dell’incidente.
La Guardia Civil, in questo momento, è concentrata nell’identificare le vittime dell’incidente che ha coinvolto due treni in Andalusia, Spagna. Lo ha confermato a LaPresse la portavoce Rosa Reina. “Ci sono cinque punti in cui i familiari diretti possono essere assistiti e dove si raccolgono informazioni per identificare le vittime, a Madrid, Siviglia, Huesca, Cordova e Malaga ” ha riferito la portavoce della Guardia Civil. “Al momento il dato che abbiamo parla di 39 morti e 139 feriti, di cui cinque molto gravi”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Spagna: Guardia Civil, 'almeno 5 i morti nello scontro fra i treni'
L’incidente ferroviario avvenuto nel sud della Spagna ha causato almeno cinque vittime, secondo la Guardia Civil. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro tra i treni, il cui bilancio si è purtroppo aggravato nel corso delle ultime ore. Restano in corso le operazioni di soccorso e le verifiche per chiarire le dinamiche dell’incidente.
Treni deragliati in Spagna, vittime salgono a 39
Il bilancio delle vittime del deragliamento di due treni sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia è salito a 39. L’incidente, avvenuto recentemente in Spagna, ha coinvolto due convogli, causando numerosi feriti e danni significativi. Le autorità stanno ancora intervenendo per gestire la situazione e fare chiarezza sulle cause dell’incidente.
Treni deragliati in Spagna, “tra le ipotesi un giunto saltato dei binari”. Ministro dei Trasporti: “Incidente estremamente strano” - Andalusia, il ministro: "I binari erano stati rinnovati di recente" ... ilfattoquotidiano.it
Disastro ferroviario in #Spagna. Decine i morti e almeno 150 i feriti per l'incidente che ha coinvolto due treni ad alta velocità nel sud del Paese. Alcuni vagoni sono deragliati colpendo il treno che viaggiava nella direzione opposta. Si indaga sulle cause. Il mini - facebook.com facebook
Uno dei treni deragliati in Spagna è stato assemblato in Italia e apparteneva a una società di Trenitalia x.com
