Treni deragliati in Spagna la Guardia Civil | Siamo concentrati a identificare le vittime

La Guardia Civil sta attualmente lavorando per identificare le persone coinvolte nell’incidente tra due treni avvenuto in Andalusia, Spagna. L’attenzione delle autorità è rivolta a chiarire le circostanze e garantire supporto alle eventuali vittime. Le operazioni di indagine sono in corso, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulla dinamica dell’incidente.

La Guardia Civil, in questo momento, è concentrata nell’identificare le vittime dell’incidente che ha coinvolto due treni in Andalusia, Spagna. Lo ha confermato a LaPresse la portavoce Rosa Reina. “Ci sono cinque punti in cui i familiari diretti possono essere assistiti e dove si raccolgono informazioni per identificare le vittime, a Madrid, Siviglia, Huesca, Cordova e Malaga ” ha riferito la portavoce della Guardia Civil. “Al momento il dato che abbiamo parla di 39 morti e 139 feriti, di cui cinque molto gravi”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Spagna: Guardia Civil, 'almeno 5 i morti nello scontro fra i treni'

L’incidente ferroviario avvenuto nel sud della Spagna ha causato almeno cinque vittime, secondo la Guardia Civil. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro tra i treni, il cui bilancio si è purtroppo aggravato nel corso delle ultime ore. Restano in corso le operazioni di soccorso e le verifiche per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Treni deragliati in Spagna, vittime salgono a 39

Il bilancio delle vittime del deragliamento di due treni sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia è salito a 39. L’incidente, avvenuto recentemente in Spagna, ha coinvolto due convogli, causando numerosi feriti e danni significativi. Le autorità stanno ancora intervenendo per gestire la situazione e fare chiarezza sulle cause dell’incidente.

