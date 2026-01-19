Un incidente ferroviario si è verificato ad Adamuz, in Andalusia. La corrispondente di LaPresse in Spagna, Lucrezia Clemente, ha visitato il sito per offrire un resoconto dettagliato dell’accaduto. Questo intervento fornisce informazioni accurate e aggiornate sulla vicenda, contribuendo a chiarire le circostanze dell’incidente e le successive operazioni di soccorso.

Il racconto della corrispondente di LaPresse in Spagna, Lucrezia Clemente, sul luogo dell’incidente ferroviario ad Adamuz, in Andalusia. Gli abitanti intervenuti per prestare i primi soccorsi hanno parlato di uno scenario da film dell’orrore. Mentre la Guardia Civil è ancora al lavoro sul posto per effettuare rilievi e ricostruire la dinamica del deragliamento, il presidente della Renfe, la società ferroviaria pubblica spagnola – Alvaro Fernandez Heredia – ha categoricamente escluso l’errore umano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Treni deragliati in Andalusia: il racconto della corrispondente di LaPresse in Spagna

Tra la scomparsa della principessa Irene e la tragedia dei treni deragliati in Andalusia, il dolore della royal family di Spagna. Su Amica.it

Sul sito Amica.it, si ripercorrono gli eventi che hanno segnato un intenso weekend per la famiglia reale spagnola, tra la perdita della principessa Irene e la tragedia dei treni in Andalusia. Un periodo difficile, che ha coinvolto profondamente la royal family e richiama l’attenzione sulla fragilità e sulla vicinanza in momenti di dolore.

Spagna, strage sui binari: due treni sono deragliati sul rettilineo dell’Andalusia, 39 morti

Due treni ad alta velocità sono deragliati domenica 18 gennaio nei pressi di Adamuz, in Andalusia, provocando la morte di 39 persone. L’incidente, avvenuto intorno alle 19.39, ha causato un grave disastro sui binari, con conseguenze ancora da chiarire. Le autorità stanno intervenendo per gestire l’emergenza e avviare le indagini sulla dinamica dell’accaduto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: le immagini drammatiche della tragedia - Treno ad alta velocità deragliato in Spagna: immagini drammatiche mostrano i vagoni distrutti e i soccorsi in azione. notizie.it