Treni deragliano in Spagna il racconto dei sopravvissuti | Sbalzati in aria Poi al buio tra i morti

Dopo l'incidente ferroviario avvenuto ad Adamuz, in Spagna, emergono le testimonianze dei sopravvissuti. I racconti descrivono momenti di paura e confusione, con treni deragliati e situazioni di emergenza. Questo articolo presenta gli ultimi aggiornamenti sull'incidente e le testimonianze delle persone coinvolte, offrendo un quadro chiaro e dettagliato di quanto accaduto.

Un boato improvviso, poi l'inferno. Sono terribili i primi racconti dei passeggeri sopravvissuti all'incidente ferroviario avvenuto ad Adamuz (Cordoba), circa 200 km a nord di Malaga, in Spagna. Il bilancio, purtroppo provvisorio, come confermato anche dal ministro dei Trasporti spagnolo Oscar.🔗 Leggi su Today.it

Incidente treni in Spagna, il racconto choc dei testimoni: «Siamo stati sbalzati in aria, ho pensato di morire»

Un incidente ferroviario si è verificato nei pressi di Adamuz, vicino a Cordoba, in Spagna, coinvolgendo due treni che sono deragliati. Testimoni raccontano di essere stati sbalzati dagli impatti e di aver vissuto momenti di grande paura. Rocìo Flores, tra le sopravvissute, ha descritto l’esperienza come un evento che le ha fatto pensare di non farcela. La tragedia è ancora oggetto di indagini e aggiornamenti.

