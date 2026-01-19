Trekking ' Il respiro delle piante' a Riparbella

Il trekking 'Il respiro delle piante' a Riparbella offre un'occasione per immergersi nella natura, esplorando le erbe aromatiche e i segreti della distillazione naturale. Guidati dall’esperto Mario Minuti, docente e autore, i partecipanti potranno vivere un’esperienza lenta e consapevole, scoprendo le proprietà delle piante e il loro ruolo nel nostro ambiente. Un percorso pensato per chi desidera conoscere e rispettare il mondo vegetale in modo autentico.

Nel bosco per vivere un'esperienza lenta e profonda, un trekking esperienziale dedicato all'esplorazione delle erbe aromatiche e alla scoperta dei segreti della distillazione naturale, guidati dall'esperto Mario Minuti, docente e autore del libro L'anima delle piante.

Domenica 21 dicembre, la Puglia Trekking propone un'escursione nel Bosco delle Pianelle, un'area naturale ricca di querce, ciclamini e gallerie di carpini. Un percorso ideale per scoprire la flora, la fauna e le tracce degli animali selvatici, offrendo un'esperienza immersiva tra natura e biodiversità. L'appuntamento è alle 09.30 per vivere una giornata all'insegna della scoperta e del rispetto ambientale.

