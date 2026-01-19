Nelle prime ore del mattino, alle 05:17, una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 si è verificata a Militello Rosmarino, in provincia di Messina. Si tratta di un evento sismico che si inserisce in un episodio più ampio, con tre scosse in rapida successione. La situazione viene monitorata dalle autorità, invitando alla calma e alla prudenza.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata nelle prime ore del mattino, alle 05:17, con epicentro a Militello Rosmarino, in provincia di Messina. Secondo i rilievi diffusi dall’ INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), l’evento sismico ha avuto un ipocentro localizzato a una profondità di circa 8,8 chilometri. Il terremoto è stato percepito distintamente in diversi comuni dell’area dei Nebrodi, dove numerosi cittadini hanno segnalato un breve ma netto tremore. In base alle informazioni raccolte finora, non risultano danni a edifici né conseguenze per la popolazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Tre scosse in poco tempo”. Terremoto in Italia

Tre scosse di terremoto in Sicilia poco fa: la situazione

Tre scosse di terremoto si sono verificate nel tardo pomeriggio di oggi in Sicilia, tra le province di Enna e Catania. La sequenza sismica ha interessato questa zona, senza al momento segnalare danni significativi o feriti. La situazione resta sotto monitoraggio da parte delle autorità, che continueranno a fornire aggiornamenti sulla stabilità del territorio.

Leggi anche: Terremoto in Italia, due scosse nella notte: paura

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Sciame sismico nel Messinese: tre scosse nelle ultime ore - MESSINA – Continuano gli eventi sismici nel Messinese, dove nelle ultime ore sono state registrate tre scosse di terremoto di moderata intensità. newsicilia.it

FORTISSIMO TERREMOTO IN ITALIA! ORE DI PAURA...

Uno sciame sismico si è registrato questa mattina poco dopo le ore 9. Due scosse di terremoto si sono susseguite a breve distanza a partire dalle 9.03; l’evento più intenso ha avuto, come comunicato dall’Ingv, una magnitudo di 2.5. L’altro di 2.2 Le due scoss - facebook.com facebook

Due scosse di terremoto (magnitudo 2,5 e 3,4) sono state avvertite fra Rovereto e il Garda poco prima delle 15.30. L'epicentro a Gargnano. Non risultano feriti o danni. x.com